CNI vê a economia do País em crescimento moderado

13:03 · 14.12.2017 por Redação Diário do Nordeste por Agência Brasil

A economia brasileira retoma o crescimento, mas em ritmo moderado, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). A estimativa é de um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), em 2017, de 1,1% e uma inflação de 2,9%. A expansão da indústria fechará o ano em 0,2%, após três anos de queda, quando acumulou uma retração de 10,9%.

Em 2018, o crescimento estimado do PIB é de 2,6% e da indústria, de 3%. A previsão é que os investimentos aumentem em 4%. O consumo das famílias deverá crescer 2,8%. O desemprego cairá para 11,8% e a inflação fechará o ano em 4,4%. As projeções levam em consideração a aprovação da reforma da Previdência, em discussão no Congresso Nacional.

O estudo aponta para a necessidade da retomada do investimento no país, tido pela CNI como fundamental para o novo ciclo de crescimento. A estimativa é que o investimento fechará 2017 com retração de 2,1%, a quarta queda anual consecutiva.

Consumo das famílias

Com a queda da inflação, o consumo das famílias crescerá 1,3% este ano, segundo a CNI. E o desemprego deve ficar em 12,8%. Com os dados, a avaliação da CNI é de que a economia brasileira saiu “da recessão mais profunda da sua história”.