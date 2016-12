Clientes do Banco do Nordeste podem efetuar saques sem uso de cartão

10:25 · 23.12.2016 por Redação Diário do Nordeste

Clientes do Banco do Nordeste têm nova opção para saques em contas correntes: a instituição lançou o Saque sem Cartão, tecnologia que permite a retirada de valores entre R$ 10 e R$ 300.

Para realizar a transação, basta utilizar, nos terminais de autoatendimento da rede própria do BNB, um código gerado a partir do aplicativo mobile ou Internet Banking.

Segundo o superintendente de Produtos e Serviços Bancários, Jorge Bagdeve, comodidade e praticidade são as marcas do novo serviço. “A intenção é facilitar a vida do cliente. Com o novo serviço, o Banco busca estar disponível até mesmo em situações não convencionais”, afirma.

Para aproveitar essa comodidade, é necessário aderir ao serviço no Internet Banking ou aplicativo mobile do Banco do Nordeste disponível para Android, iOS e Windows Phone.