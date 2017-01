Clientes de cinemas podem concorrer aos sorteios do Nota Fortaleza

16:31 · 12.01.2017 / atualizado às 16:52 por Redação Diário do Nordeste

Cinemas devem emitir recibo para o consumidor

Clientes de cinemas podem concorrer aos prêmios do Programa Nota Fortaleza, com Recibos Provisórios de Serviços (RPS) emitidos a partir da compra de ingressos.

As empresas do setor estão obrigadas a expedir um RPS no ato da compra do bilhete de entrada que será convertido em nota fiscal em um prazo máximo de cinco dias úteis. A obrigatoriedade da emissão para os cinemas passou a valer a partir de 2016.

prêmios mensais do Nota Fortaleza, que variam de R$ 500 a R$ 30 mil, os usuários precisam ainda ter o CPF cadastrado no site do Programa e informá-lo na hora de adquirir o ingresso do cinema. A vinculação do CPF também deve estar disponível nas máquinas de vendas dos ingressos e nas compras pela internet. A empresa deverá entregar ao cidadão um RPS. Para concorrer aosdo Nota Fortaleza, que variam de, os usuários precisam ainda ter o CPF cadastradoe informá-lo na hora de adquirir o ingresso do cinema. A vinculação do CPF também deve estar disponível nasdos ingressos e nas. A empresa deverá entregar ao cidadão um RPS.

O contribuinte que se sentir prejudicado por alguma empresa de cinema que se negou a emitir o RPS com a vinculação do CPF pode denunciá-la no site do Programa ou pelo número 0800-0961531.