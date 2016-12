Cinco dicas para aumentar as vendas no Natal com o Facebook

11:17 · 20.12.2016 por Redação Diário do Nordeste

O Natal é um dos períodos mais esperados do ano para os brasileiros, que utilizam a plataforma para compartilhar suas comemorações, encontrar amigos e se conectar com aquilo que mais importam para eles. E isso também inclui marcas. Durante as festas de final de ano, no Brasil, as pessoas geram 24% mais de conteúdo no Facebook do que os demais períodos do ano. Isso representa uma oportunidade para que empreendedores de todo o país possam se conectar com seus públicos e clientes na temporada de vendas mais importante do ano.

Hoje, mais de 83% dos 111 milhões de brasileiros presentes na plataforma estão ligados a alguma página de uma pequena ou média empresa. E de acordo com um estudo encomendado pelo Facebook e realizado pela IPSOS Holiday, mesmo com o crescimento da Black Friday no Brasil, as compras de Natal continuam concentradas em dezembro: 70% dos consumidores pretendem fazer as compras no último mês do ano. Além disso, a pesquisa também mostrou que o Facebook influencia nas compras de Natal de 62% das pessoas.

Os empreendedores podem tirar proveito de nossas plataformas para promover seus produtos, e queremos compartilhar algumas dicas para gerar mais engajamento com seu público:

1. Aposte em textos curtos e objetivos: Ainda dá tempo de impulsionar suas vendas, já que a maior parte das compras acontece nos últimos 5 dias antes do feriado. Aposte em textos curtos e seja objetivo, que chamem a atenção do seu cliente para a data e comuniquem onde ele pode comprar o produto.

2. Diversifique sua audiência, seus clientes também querem presentes: Muitos clientes também procuram algo para comprar para si próprio. Diversifique postagens entre lembrar seus clientes de seus familiares e amigos, mas também mostre que ele pode encontrar algo nesse final de ano.

3. Boas imagens geram interesse: Aposte em imagens produzidas que relacionem seu produto com a data. A imagem deve ter um relacionamento claro com o conteúdo da sua postagem, além de aproveitar o recurso para mostrar sua marca ou produto.

4. Vídeos podem alavancar suas vendas: O Facebook é a melhor vitrine para que as pessoas possam conhecer novos produtos. Seja criativo e elabore vídeos com boa qualidade de imagem para mostrar o diferencial da sua marca.

5. Mostre os bastidores para aproximar seus clientes: O Instagram também é uma poderosa ferramenta para atingir seus objetivos de negócios. Utilizar anúncios, fotos, vídeos e recursos como o Stories para mostrar as histórias e imagens do momento de produção e do preparo para esses dias que antecedem o Natal, são boas formas de se conectar com a audiência e gerar resultados de vendas para empresas de todos os tamanhos.