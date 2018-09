Cielo, Bradesco e Banco do Brasil são multados em R$ 33,8 milhões

17:19 · 19.09.2018 por Redação Diário do Nordeste

Dentre as ações citadas estão, por exemplo, não antecipar o crédito baseado nos valores a receber para clientes de outras empresas, além de cobrança de taxas maiores para eles

Em acordo firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) , a Cielo e suas controladoras Bradesco e Banco do Brasil pagarão R$ 33,8 milhões em multas para que se encerre o processo que investiga condutas anticompetitivas adotadas pelas empresas. Elas ainda se comprometeram junto ao Conselho a cessar as práticas irregulares denunciadas.

Segundo o Cade, as instituições teriam discriminado lojistas que usam máquinas de cartão de crédito concorrentes da Cielo. Dentre as ações citadas estão, por exemplo, não antecipar o crédito baseado nos valores a receber para clientes de outras empresas, além de cobrança de taxas maiores para eles. Ainda, havia a denúncia de venda casada de contratos da Cielo com serviços dos dois bancos.

A Cielo pagará a maior multa, de R$ 29,7 milhões. O Bradesco deverá depositar R$ 2,23 milhões e o BB, R$ 1,94 milhão. O inquérito foi instaurado em 2016. Em julho daquele ano, Itaú e Credicard firmaram acordo e pagaram R$ 21 milhões em multas.