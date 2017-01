Cidade Alpha Ceará realiza mês de eventos em Fortaleza

09:20 · 13.01.2017 / atualizado às 10:00 por Redação Diário do Nordeste

A Alphaville Urbanismo vai realizar em Fortaleza, durante o mês de janeiro, eventos para promover as oportunidades de negócios na Cidade Alpha Ceará, incluindo o empreendimento Alphaville Ceará 3, recém apresentado no mercado imobiliário. As ações são temáticas e acontecerão todos os sábados de janeiro das 9h às 13h, na Loja Conceito (Avenida Barão de Studart, 1200, Aldeota). No dia 14, um Festival Nordestino, com comidinhas típicas da região para os clientes. Já no dia 21, um Festival Saudável, com salada de frutas, iogurte, crepioca entre outros durante toda a manhã. Por fim, no dia 28, a atração fica por conta do Festival de Guloseimas, com brownies, cupcakes, brigadeiros e outros doces.

A Cidade Alpha Ceará é um lugar com 19 milhões de m² e infraestrutura integrada ao meio ambiente, que vai reunir empreendimentos de uso misto, para moradia, trabalho, lazer e diversão. O projeto está em sua 7ª fase de implantação, contemplando, ao todo, seis empreendimentos residenciais, que juntos somam mais de 3 mil unidades vendidas e mais de 1mil unidades concluídas. Faz parte ainda o Town Center, com áreas comerciais e empresariais.

Serviço:

Festival Nordestino

Data: 14 de janeiro

Hora: Das 9h às 13h

Local: Loja Conceito - Avenida Barão de Studart, 1200, Aldeota

Festival Saudável

Data: 21 de janeiro

Hora: Das 9h às 13h

Local: Loja Conceito - Avenida Barão de Studart, 1200, Aldeota

Festival de Guloseimas

Data: 28 de janeiro

Hora: Das 9h às 13h

Local: Loja Conceito - Avenida Barão de Studart, 1200, Aldeota