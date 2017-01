Cesta básica em Fortaleza registra deflação de 3,03% em dezembro

10:13 · 04.01.2017 / atualizado às 11:06 por Redação Diário do Nordeste

O feijão foi o produto que mais contribuiu para a deflação no valor da cesta, com queda de 21,71%. ( Foto: Alex Costa )

O conjunto dos 12 produtos que compõem a cesta básica de Fortaleza registrou deflação de 3,03% em dezembro de 2016. A baixa nos preços de cinco dos produtos da cesta básica fez com que um trabalhador, para adquirir os produtos, tivesse que desembolsar R$ 394,19.

A deflação da cesta básica foi influenciada pela baixa nos preços de nove produtos, dos quais se destaca: o feijão (-21,71%), tomate (-3,21%), açúcar (-2,17%), leite (-2,06%) e arroz (-1,95%). Somente ocorreu elevação nos preços do óleo (2,54%), banana (1,36%) e carne (0,04%).

Já no cenário nacional, em 2016, o valor acumulado da cesta básica aumentou nas 27 capitais do País, onde o Dieese realizou mensalmente a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. As maiores altas foram registradas em Rio Branco (23,63%), Maceió (20,69%) e Belém (16,70%). As menores variações ocorreram em Recife (4,23%), Curitiba (4,61%), São Paulo (4,96%) e Campo Grande (5,04%).