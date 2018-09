Central Fácil oferta palestras e consultorias gratuitas para empreendedores

10:20 · 17.09.2018 por Redação Diário do Nordeste

A Central Fácil continua oferecendo série de palestras gratuitas para qualificar pequenos e micro empresários. As capacitações ocorrem nas próximas quartas-feiras (19 e 26) no período da tarde, das 14h às 16h, e têm como tema: Precificação e Mercado, Mídia e Novas Tecnologias.

Os interessados devem se inscrever na Central Fácil do Centro, situada à rua Pedro Borges, nº 20, ou pelo telefone 3101-2748. A unidade também oferece consultorias todas as segundas-feiras. Ofertadas durante todo o ano as qualificações desenvolvidas pela Central Fácil e pela Unidade Móvel, que percorre todo o Estado do Ceará, contemplaram neste ano, até o mês de agosto, 11.612 empreendedores, e realizaram 80.476 atendimentos, além da abertura de 2.707 novas empresas.

Programação

Precificação - 19 de setembro (quarta-feira), de 14h às 16h

Conteúdo Programático:

Como precificar absolvendo os custos da empresa e percebendo a real margem de lucro do seu negócio.

Mercado, Mídia e Novas Tecnologias - 26 de setembro (quarta-feira), de 14h às 16h

Conteúdo Programático:

Abordagem sobre as novas tendências do mercado, e como lidar com as novas tecnologias e processos inovadores dentro da sua empresa.

Serviço

Central Fácil: onde buscar atendimento em Fortaleza

- Rua Pedro Borges, 20, Centro – 3101.2748 ou 3101-2750

- Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408, Messejana (Unidade Vapt Vupt) - 3218.5200

- Rua. Demétrio Menezes, 3750, Antônio Bezerra (Unidade Vapt Vupt) -3207.1500