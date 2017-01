Cenário imobiliário do Estado será abordado em palestra gratuita

17:15 · 31.01.2017

O atual momento do mercado imobiliário cearense será o tema central da palestra Cenário Imobiliário 2017, que será realizada na próxima sexta-feira (3), no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Na ocasião, a Datastore, empresa especiaizada em pesquisa de mercado, vai revelar a empresários, construtoras e incorporadoras quais as percepções e demandas dos consumidores na atualidade.

O evento, que é realizado pela Câmara Setorial da Cadeira Produtiva da Indústria Imobiliária (CS Imobiliária), com o apoio da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), terá entrada gratuita para o público e começa às 8h30, com previsão de acabar às 10h30.

A Datastore, que irá apresentar dados que coletou junto aos consumidores, detém um acervo de mais de 10 mil entrevistas realizadas com cearenses. A previsão é de que as informações ajudem o mercado imobiliário do Estado a traçar estratégias de crescimento e ofertar os empreendimentos mais adequados à demanda atual de seu público-alvo.

Serviço

Palestra Cenário Imobiliário 2017

Data: 3 de fevereiro

Local: Auditório da FIEC

Horário: 8h30 às 10h30