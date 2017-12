Ceasa promove edição de Natal da Feira Flor e Artesanato

16:29 · 19.12.2017 / atualizado às 16:55

Feira reunirá artistas de Aquiraz, Eusébio, Aratuba, Guaramiranga, Mulungu, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Caucaia e Ocara ( Foto: Divulgação )

Cerca de 50 expositores entre produtores e comerciantes de flores e artesãos se reunirão na edição de Natal da Feira Flor e Artesanato, que acontece de 19 a 23 de dezembro, no entreposto de Maracanaú das Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa/CE).

O evento reunirá artistas de Aquiraz, Eusébio, Aratuba, Guaramiranga, Mulungu, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba, Caucaia e Ocara. A feira acontece no Pátio Coberto da Ceasa entre os Bancos do Brasil e Bradesco e tem entrada gratuita.

Para Odálio Girão, coordenador do evento e analista de mercado da Ceasa, a Feira Flor promove e incentiva os produtores e artesãos cearenses, ao mesmo tempo em que oferece à população a possibilidade de presentear com produtos originais, regionais e com excelentes preços.

“Com a feira, oferecemos mais um atrativo para os visitantes da Ceasa e impulsionamos as vendas dos pequenos produtores e comerciantes de flores e artesanato do nosso Estado”, afirma Odálio Girão. Segundo ele, serão ofertadas mais de 100 variedades de plantas e flores e cerca de 80 opções de produtos artesanais.

Serviço:

Feira Flor e Artesanato da Ceasa – Edição de Natal

Data: 19 a 23 de dezembro de 2017

Horário: 7h às 14 horas

Endereço: Av. Mendel Steinbruch, S/N. Pajuçara – Maracanaú/CE