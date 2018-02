Ceará vai receber mais de R$ 1,7 bilhão em investimento federal

16:42 · 23.02.2018 / atualizado às 16:56 por Redação Diário do Nordeste

O investimento deve se estender para moradia, sistemas de abastecimento de água, saneamento básico, urbanização, entre outros ( Divulgação )

Um grande pacote de investimentos para o Ceará foi anunciado nesta sexta-feira (23), em solenidade no Palácio da Abolição. Ao todo, serão aportados para ações de Estado e prefeituras municipais a quantia de R$ 1,73 bilhão, via Governo Federal. A obra que receberá a maior quantia de recursos será a Linha Leste do Metrô de Fortaleza, com R$ 673 milhões em contrapartida da União. O investimento deve se estender para moradia, sistemas de abastecimento de água, saneamento básico, urbanização, entre outros.

O projeto completo da Linha Leste do Metrô de Fortaleza liga o Centro da cidade ao bairro Papicu, seguindo até o Fórum Clóvis Beviláqua. O custo total é da ordem de R$ 2 bilhões. Contudo, com essa contrapartida do Governo Federal e o valor a ser investido pelo Estado no momento, o governador Camilo Santana informou que, no menor prazo possível, pretende dar início à construção da primeira etapa do percurso (Centro – Papicu).

"Nós estamos fechando com o BNDES a renovação do empréstimo de R$ 1 bilhão e eles já autorizaram a gente a relicitar a obra. Pretendemos iniciar a construção em breve. É uma obra importante para a mobilidade de Fortaleza. Integrando com o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) que está sendo construído e a Linha Sul do Metrô, entregaremos a Fortaleza, quem sabe, o melhor sistema integrado metroviário das capitais brasileiras", destacou Camilo Santana.

'Minha Casa'

O aporte será ainda direcionado para obras como a construção de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, residenciais do programa Minha Casa, Minha Vida e a urbanização da avenida Beira Mar. O prefeito Roberto Cláudio detalhou a importância desta intervenção, que custará R$ 272 milhões.

"A gente está chamando de 'Beira Mar de todos'. É a praia mais democrática, é o polo que mais gera emprego e mais influencia a economia do turismo. O taxista, o garçom e a recepcionista do hotel dependem de um local organizado. Esse investimento servirá para isso, requalificar, modernizar e reestruturar a Beira Mar". Fortaleza também vai ganhar o Polo Gastronômico da Varjota e a requalificação da Guarda Municipal, com compra de fardamento, material e câmeras de monitoramento.