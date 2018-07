Ceará terá R$ 269,5 milhões para modernizar arrecadação fiscal

10:02 · 11.07.2018 / atualizado às 10:11 por Redação Diário do Nordeste

O Senado aprovou, nesta terça-feira (10) autorização para operação de crédito externo entre o governo do Estado do Ceará e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O montante de até US$ 70 milhões corresponde a R$ 269,5 milhões, pela cotação de hoje. A operação vai garantir o financiamento parcial do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará (Profisco II - CE).

Segundo o senador José Pimentel (PT-CE), o objetivo é fortalecer a arrecadação tributária do Ceará para enfrentar os efeitos negativos gerados no desempenho fiscal pelo baixo crescimento econômico do país.

O programa financiará melhorias nos instrumentos de gestão da Secretaria da Fazenda do Ceará, por meio da modernização da infraestrutura tecnológica, automatização de processos relacionados à gestão de pessoal e de compras. Também serão feitos investimentos para ampliação e melhoria dos três principais programas de comunicação com os contribuintes e os cidadãos.

Simplificação

Os recursos serão utilizados ainda para financiar medidas de fortalecimento da administração tributária do estado, incluindo a atualização da legislação tributária, a simplificação das obrigações tributárias, a modernização da fiscalização e da inteligência fiscal e a melhora e automatização dos procedimentos de atenção aos contribuintes e de arrecadação. Por fim, o programa apoiará medidas para melhorar o planejamento orçamentário e financeiro e de gestão da dívida pública e modernizar o sistema de informações contábeis do estado.

O Profisco II foi criado para aprofundar e consolidar os resultados alcançados na primeira edição do programa. O Profisco I foi lançado em 2008 para promover a integração dos fiscos brasileiros e modernizar a gestão fiscal, melhorando a eficiência e a transparência, aumentando a eficiência e o controle dos gastos públicos, além de oferecer melhores serviços ao cidadão.