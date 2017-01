Ceará tem maior preço médio da gasolina do Nordeste

08:59 · 14.01.2017 / atualizado às 12:02

Na comparação com os demais estados, o Ceará ficou em 6º. ( FOTO: Daniel Aragão )

O Ceará tem o maior preço médio da gasolina entre os estados do Nordeste, segundo dados da pesquisa mais recente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Com média de R$ 3,978, a gasolina no Ceará chegou ao preço máximo de R$ 4,209 nos últimos 7 dias. Já o preço mínimo foi de R$ 3,749. No estado, a ANP pesquisou preços em 206 postos de combustível.

Acre lidera

Na comparação com os preços médios nos demais estados do Brasil, o Ceará ficou atrás somente do Acre (R$ 4,232), Pará (R$ 4,104), Rio de Janeiro (R$ 4,077), Rondônia (R$ 4,002) e Amazonas (R$ 3,991).

Limoeiro do Norte tem valor médio mais alto do Estado

Entre as 16 cidades pesquisadas pela ANP no Ceará, o preço médio mais alto foi registrado em Limoeiro do Norte, cidade distante 198 quilômetros de Fortaleza. Lá, o valor médio foi de R$ 4,138 com máximo de R$ 4,209.

Já em Fortaleza, onde 72 postos foram pesquisados, o preço médio foi de R$ 3,979 com máximo de R$ 4,01 e mínimo de R$ 3,98.