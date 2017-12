Ceará pretende investir mais de R$ 32 milhões para promover Estado no exterior

11:04 · 24.12.2017 / atualizado às 11:09 por Folhapress

O Governo do Ceará pretende investir R$ 32,1 milhões para divulgar o Estado no exterior em 2018, o que representa alta de 17,5% ante os R$ 27,3 milhões em publicidade e promoção em feiras de turismo com foco em mercados que já emitem turistas para Fortaleza:

- Portugal,

- Alemanha,

- Itália,

- Colômbia,

- EUA,

- Argentina,

- Guiana Francesa,

- Cabo Verde.

"A chegada do hub da Air France-KLM muda a relação do Ceará com o mundo. Ele vai conectar o Estado com mais de mil destinos por meio dessas duas companhias, que são empresas que operam no mundo inteiro", diz o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho.

"Para 2018, vamos agregar os mercados de França e Holanda, com um orçamento adicional de € 3,5 milhões (R$ 14,8 milhões)."

Para o secretário do Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, César Ribeiro, a isenção de ICMS visa "criar um ambiente de negócios favorável para tornar a operação da Air France-KLM permanente e sustentável, bem como viabilizar novos investimentos no Estado".