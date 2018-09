16:46 · 21.09.2018 / atualizado às 17:00 por Redação Diário do Nordeste

Em agosto, foram geradas 4.661 vagas de emprego formal no Ceará, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (21) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

Serviços e Comércio foram os setores que mais contribuíram com a oferta de oportunidades no mês, com saldos de 1.517 e 1.056, respectivamente.

O Brasil, por sua vez, registrou a criação de 110.431 mil vagas formais de emprego no mês passado. Este foi o melhor desempenho para agosto desde 2013.