Casais irão pagar preço único em quatro cinemas cearenses no Dia dos Namorados

20:38 · 08.06.2017

Os casais que comprarem ingressos da rede Centerplex Cinemas para o Dia dos Namorados (segunda-feira, 12) pagarão o valor único de R$ 12 para sessões em 2D e/ou R$ 14 para sessões em 3D para o mesmo filme e horário.

Os namorados cearenses poderão aproveitar a promoção nos cinemas localizados no Via Sul Shopping, Grand Shopping, North Shopping Maracanaú e Maranguape Shopping Mall. Estarão em cartaz os oito filmes: “A Múmia”, “Tudo e Todas As Coisas”, “Sepultura Endurance”, “Baywatch”, “Mulher-Maravilha”, “Amor.com”, “Piratas do Caribe: A Vingaça de Salazar” e “Vida”.

Para ter direito ao valor promocional por casal, as entradas precisam ser adquiridas exclusivamente na bilheteria dos complexos. O regulamento completo pode ser conferido no site www.centerplex.com.br/promocoes

A rede lançou também o combo especial “Semana dos Namorados Hershey’s”. Ao comprar o combo, composto por 1 pipoca refil, 2 refrigerantes de 700 ml, o cliente ganha 1 Hershey’s mais minis 100g.