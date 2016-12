Cartão BNB movimenta R$ 33 milhões no Ceará

18:46 · 29.12.2016 / atualizado às 19:04 por Redação Diário do Nordeste

O Ceará é o segundo estado com maior valor financiado por meio do Cartão BNB, com R$ 33 milhões contratados até dezembro deste ano. Empresas dos nove estados nordestinos e norte de Minas Gerais e Espírito Santo financiaram, em 2016, mais de R$ 205 milhões com o Cartão.

O produto, que inclui a opção Cartão BNB Agro, foi lançado neste ano pelo Banco do Nordeste e já foi contratado por mais de mil empreendedores.

O Cartão BNB financia a compra de mercadorias para estoque, matéria-prima e insumos em até 36 meses e máquinas, veículos e equipamentos em até 72 meses.

O produto atende micro, pequenas, médias e grandes empresas, dos setores industrial, comercial, de prestação de serviços e turismo, todas com benefício de 15% de desconto sobre os juros do FNE para os pagamentos realizados em dia.

Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o produto é focado em contratações das linhas de longo prazo e capital de giro com crédito rotativo e limite pré-aprovado pelo Banco do Nordeste.