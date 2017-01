Campus do IFCE no Pecém divulga resultado da seleção para 4 cursos

11:37 · 31.01.2017 / atualizado às 12:22 por Redação Diário do Nordeste

O campus do Pecém do IFCE divulgou o resultado do processo seletivo para mais de 100 vagas em quatro cursos gratuitos de extensão na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC). A matrícula acontece exclusivamente nesta quarta (1º), nos períodos manhã e tarde (até 17h) na própria unidade. Confira a lista dos aprovados e demais informações do processo no site do IFCE.

Para a matrícula, são exigidos: documento de identificação com foto (original e fotocópia); CPF (original e fotocópia); um foto 3x4 recente; comprovante de endereço com CEP (original e fotocópia); e comprovante de escolaridade (original e fotocópia). As aulas já começam dia 6 de fevereiro.

As capacitações no campus do Pecém do IFCE são direcionadas, principalmente, para atender à demanda do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Os cursos ofertados foram os seguintes: Ajustador Mecânico, Operador de Processos Químicos Industriais, Desenho Técnico Mecânico Industrial e Instalador Eletricista Industrial de Baixa Tensão. A seleção para o curso de Inglês para Comunicação Básica – Nível II será realizada por meio de novo edital.