Campanha Fortaleza Liquida chega ao fim premiando consumidores e lojistas

17:59 · 14.09.2018 / atualizado às 18:23 por Redação Diário do Nordeste

Ação teve o artista Falcão como garoto-propaganda; um carro zero km foi sorteado entre os consumidores participantes

A Campanha Fortaleza Liquida, que ofereceu descontos de até 70% em quatro mil lojas de Fortaleza e Região Metropolitana, premiou, nesta sexta-feira (14), consumidores, lojistas e vendedores que participaram da ação.

O sorteio, realizado pela manhã, premiou com TVs de 49” Francisco Edson Rodrigues de Farias; Juliana Barros Mendes Adriana Macedo Mourão; Beatriz Romcy de Medeiros; e Fabio Viana de Melo. Uma moto Harley Davidson saiu para Ana Carla do Espírito Santo Nascimento. E o principal prêmio da campanha, o carro Yaris, lançamento da Toyota, ficou com Jonas Lima Ribeiro. Um lojista ganhou uma viagem para Lisboa (Portugal) e três vendedores receberam vales-prêmio no valor de R$ 1 mil cada.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, comemorou os resultados da ação. “Atingimos nosso objetivo de gerar as vendas nesse período do ano em que não temos nenhuma grande data comemorativa. O montante de vendas superou nossas expectativas e os lojistas conseguiram criar capital de giro para as vendas de fim ano, além de esvaziar os produtos parados no estoque e adquirir as novas coleções”, afirmou.