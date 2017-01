Camilo encontra ministro para reverter cancelamento de leilão de energia

18:08 · 10.01.2017 / atualizado às 21:00

Governadores do Nordeste se reuniram com o ministro de Minas e Energia nesta terça-feira ( Facebook/Reprodução )

O governador Camilo Santana se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, com o objetivo de reverter a decisão do governo federal de cancelar o 2º Leilão de Energias Renováveis, que aconteceria em dezembro do ano passado.

"Questionamos a decisão por compreender que um país que se propõe a retomar o crescimento, não pode abrir mão de ampliar suas reservas energéticas. Nossa expectativa é de que, diante dos nossos fortes argumentos, essa decisão seja repensada e uma nova data do leilão seja marcada para breve, o que irá representar ótimas perspectivas de investimentos para nosso estado nos próximos anos", disse o governador, em sua página no Facebook.

O Ceará detinha 16% dos projetos habilitados para o leilão, ou seja, uma capacidade de 1,2 gigawatts (GW). A anulação do certame travou investimentos da ordem de R$ 5 bilhões, segundo estimativa do Sindicato das Indústrias de Energia e de Serviços do Setor Elétrico do Estado do Ceará (Sindienergia).