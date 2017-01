Câmbio para fim de 2017 cai de R$ 3,48 para R$ 3,45

10:03 · 09.01.2017 por Estadão Conteúdo

O Relatório de Mercado Focus divulgado na manhã desta segunda-feira (9) pelo Banco Central (BC), mostrou que a cotação da moeda americana estará em R$ 3,45 no encerramento deste ano, ante R$ 3,48 de uma semana antes. Há um mês, a previsão estava nos mesmos R$ 3,45. No relatório divulgado pelo BC nesta segunda-feira, o câmbio médio de 2017 foi de R$ 3,40 para R$ 3,39, ante R$ 3,41 previsto pelos analistas um mês antes.

Abertura de dados

A abertura dos dados do Relatório de Mercado Focus mostra que os economistas projetam, para 2018, uma inflação de 4,50% e um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,30%. Desta forma a inflação ficaria exatamente em cima do centro da meta perseguida pelo BC para o próximo ano, de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual (índice até 6,0%).

Os economistas projetam ainda que a Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 13,75% ao ano, estará em 9,63% ao ano no fim de 2018. Na prática, isso significa que ainda há divisões sobre se a taxa estará em 9,50% ou em 9,75% no fim do próximo ano.

Já a alta da produção industrial estimada pelos economistas que contribuem para o Focus é de 2,10% em 2018. A projeção para o dólar no fim do próximo ano é de R$ 3,50, enquanto o superávit comercial esperado é de US$ 37,20 bilhões.