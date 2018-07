Caixa lança linha de crédito para a piscicultura

13:09 · 09.07.2018 por Redação Diário do Nordeste

A Caixa Econômica Federal lançou uma nova linha de crédito para a piscicultura. O apoio ocorrerá por meio do Plano Safra 2018/2019, que disponibiliza R$ 8,5 bilhões para todos os segmentos, nas áreas de custeio, industrialização, comercialização e investimento.

O setor teve uma receita bruta de R$ 4,7 bilhões em 2017. Ainda no ano passado, por exemplo, foram produzidas 697 mil toneladas de peixes de cultivo, resultado 8% superior ao do ano anterior (640,5 mil toneladas), segundo a Associação Brasileira da Piscicultura.

A espécie mais cultivada é a tilápia, que representa 51,7% da piscicultura nacional, com mais de 357,6 mil toneladas produzidas no ano passado. O número faz com que o Brasil seja considerado o quarto maior produtor do mundo. Depois da tilápia, estão os peixes nativos, como tambaqui, carpas e trutas.

Em relação ao comércio exterior, o Brasil exportou cerca de US$ 150 milhões em pescado em 2017, o que inclui pesca e aquicultura. A projeção para este ano, segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), é de um crescimento de 10% na exportação.