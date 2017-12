Caixa aumenta número de agências com horário estendido para negociar débitos de clientes

11:57 · 18.12.2017 / atualizado às 19:28 por Redação Diário do Nordeste

A Caixa Econômica Federal em Fortaleza vai aumentar de oito para dez o número de agências com horário estendido de funcionamento para negociar contratos em débito com o Banco. O horário ampliado será das 16h às 17h nesta quarta (20) e quinta-feira (21).

A iniciativa faz parte da Campanha Quita Fácil, que acontece em todas as agências do País, e tem como objetivo facilitar a regularização de contratos comerciais com mais de 360 dias de atraso, inclusive cartão de crédito, com descontos especiais para pessoas físicas e empresas.

As dez (10) agências em Fortaleza que terão o horário estendido são:

Agência Endereço Aldeota Av. Barão de Studart, 2191 – Aldeota Del Paseo Av. Santos Dumont, 3131- lojas 250,251 - Aldeota Edson Queiroz Av. Washington Soares, 3535 - Edson Queiroz Iracema Rua Floriano Peixoto, 1.084 - Centro Jangada Shopping Center Iguatemi - Lj 6/10 - Água Fria José de Alencar Rua Senador Pompeu, 716 - Centro Messejana Rua Cel. Francisco Pereira, 62 - Messejana Mister Hull Av. Mister Hull, 4546 - Antônio Bezerra Parangaba Rua Sete de Setembro, 132 - Parangaba Praça do Ferreira Rua Guilherme Rocha, 45 - Centro

Entre as alternativas que a Caixa oferece para regularização, estão a renovação dos contratos e a unificação de diferentes tipos de dívida, ambas com ampliação do prazo de pagamento e redução do valor da prestação mensal. Além disso, os descontos podem chegar a 90% para quem quitar os débitos à vista.