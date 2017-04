Cagece promove negociação de dívidas em atraso

15:15 · 06.04.2017 / atualizado às 15:26 por Redação Diário do Nordeste

Por meio da campanha “Sua entrada, seu desconto”, a Cagece oferece parcelamento para os valores vencidos, com desconto proporcional ao valor de entrada ( Foto: Arquivo )

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) oferece a partir desta quinta-feira (6) oportunidade de negociação para clientes que possuem débitos vencidos com a companhia até 30 de setembro de 2016. Por meio da campanha “Sua entrada, seu desconto”, a Cagece oferece parcelamento para os valores vencidos, com desconto proporcional ao valor de entrada.

Por exemplo, pelos termos da campanha, o cliente com débitos que optar por uma entrada de R$ 200 durante a negociação, receberá outros R$ 200 de desconto, totalizando R$ 400 da dívida paga. O valor restante pode ser parcelado em até 10 vezes sem juros, ou em 36 vezes com juros de 1,8% ao mês. Nas duas situações a entrada mínima deverá ser 10% do valor total do débito.

Os clientes que estão com alguma restrição de crédito ou com a ligação de água cortada por conta destes débitos poderão regularizar suas situações com a efetivação da negociação.

Para aderir à campanha o cliente deve se dirigir até uma loja ou unidade de atendimento da companhia portando RG e CPF (no caso de pessoa física). Para pessoa jurídica, é necessário apresentar, além dos documentos pessoais, documentação da empresa.

Serviço

Negociações de dívidas com a Cagece

Informações: 0800-2750-195 ou por meio do chat online no portal da Cagece (www.cagece.com.br)

Onde: Lojas de atendimento da Cagece. Para conferir o endereço da loja de atendimento mais próxima, o cidadão pode acessar o portal da Cagece e escolher a opção “Lojas de Atendimento”, no menu à direita da tela.