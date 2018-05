Cagece foi a empresa mais reclamada em 2017, diz Procon Fortaleza

11:50 · 03.05.2018 / atualizado às 13:01 por Redação Diário do Nordeste

O Procon Fortaleza também divulgou os principais problemas relatados pelos consumidores. ( Lucas de Menezes )

No ano passado, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) foi a empresa que mais recebeu reclamações, de acordo com o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza). Foram 329 queixas fundamentadas no órgão.

Outros fornecedores que também receberam um grande número de reclamações foram a Enel (230), Oi Móvel (188), Caixa Econômica Federal (136), Bradescard (135) e Banco Bradesco - ouvidoria (122).

Em seguida, aparecem também Telemar Norte Leste (121), Banco Itaucard (111), Banco do Brasil (102) e Telefônica Brasil - Vivo (58). E equipe do Diário do Nordeste entrou em contato com as empresas citadas e espera pronunciamento.

O Procon Fortaleza também divulgou os principais problemas relatados pelos consumidores:

1 - Cobrança indevida/abusiva: 7.977

2 - Cálculo de prestação/taxa de juros: 2.391

3 - Produto com vício: 1.549

4 - Valor de reajuste (mensalidade de contratos): 621

5 - Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato): 349

6 - Não entrega/demora na entrega do produto: 344

7 - Cálculo de prestação em atraso: 342

8 - Valor do bem: 337

9 - Reajuste abusivo (preço, taxa, mensalidade, etc.): 271

10 - SAC - Resolução de demandas (ausência de resposta, excesso de prazo, não suspensão imediata da cobrança): 237