Cabo Verde Airlines cancela voos, e cearenses aguardam em Milão há três dias

10:40 · 17.07.2018 / atualizado às 10:51

A Cabo Verde Airlines voo três vezes por semana para Fortaleza, mas atualmente cancelou todas as operações ( Foto: Diário do Nordeste )

Cerca de 39 passageiros com destino a Fortaleza estão em Milão, na Itália, desde o último domingo (15), aguardando uma definição de voo pela companhia Cabo Verde Airlines (TACV). A empresa tem cancelado todas as operações internacionais há duas semanas e sem previsão de retomar. De acordo com a estudante Gabriella Miyashiro Facundes, a situação piora porque a TACV não oferece nenhuma informação de quando haverá voo.

"Nós viemos para o hotel e estamos aqui ainda sem nenhuma informação. Já entramos em contato com o consulado e disseram que não podiam fazer nada. Enviamos e-mails para várias pessoas de Cabo Verde e nada. Tem gente como eu com compromissos e com prejuízos de emprego", desabafou a passageira, que tenta, juntamente com sua avó retornar ao Brasil.

A reportagem entrou em contato com a Cabo Verde Airlines e até o momento não recebeu nenhum retorno. Jornais portugueses informaram que o contrato de gestão do governo cabo-verdiano com a Icelandair encerrou e que há expectativa para a privatização da companhia. Fontes próximas aos passageiros disseram ainda que um dos aviões da TACV está com problemas técnicos, porém essa informação não foi confirmada pela empresa.

"A Cabo Verde Airlines, companhia pública de aviação cabo-verdiana, estava sem aviões desde o início de julho, na sequência do fim do contrato de gestão com a Icelandair, o que levou ao cancelamento de mais de 50 voos e afetou mais de 7.500 passageiros", diz notícia da Presstur.

Há alguns meses, a Cabo Verde Airlines anunciou um plano de expansão, aumentando as frequências para Fortaleza e Recife, e adicionando Salvador como nova rota da companhia no Brasil. Além disso, a empresa também incluiu Paris e Milão, que se juntaram à Lisboa nos novos voos internacinais a partir da Ilha do Sal, em Cabo Verde. A operadora também voa para os Estados Unidos.