Bovespa terá uma hora a menos de pregão em fevereiro

11:44 · 03.02.2017 por Redação Diário do Nordeste

A BM&FBovespa passará a ter uma hora a menos de pregão em fevereiro. Com o fim do horário de verão no Brasil e início desse nos Estados Unidos, a Bolsa retoma os usuais pregões de 7 horas de duração: indo das 10h (horário de brasília) até às 17h. Atualmente, o pregão regular no mercado brasileiro vai das 10h às 18h. A mudança passa a valer a partir do dia 20 de fevereiro.

Com o fim do horário de verão, o after-market da BM&FBovespa passará a ocorrer entre 17h30 e 18h. Os horários de negociações dos contratos futuros foram mantidos: das 9h às 17h55 para o Ibovespa; e das 9h às 18h para o dólar. As informações são do site Infomoney.