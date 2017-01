Boletos do IPTU 2017 já estão disponíveis para consulta e impressão

11:07 · 09.01.2017 / atualizado às 11:47

Ao todo, são 585 mil imóveis tributados, sendo 373 mil residenciais, 130 mil não residenciais e 82 mil terrenos ( Foto: Marília Camelo )

site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin), a consulta e a impressão dos boletos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) do município de Fortaleza. Segundo a Sefin, o órgão enviará três remessas do documento com cota única de descontos de 10% (1ª parcela), 7,5% (2ª parcela) e 5% (3ª parcela), com vencimentos em 7 de fevereiro, 8 de março e 7 de abril, respectivamente. Já estão disponíveis nesta segunda-feira (9), no, ado Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana () do município de. Segundo a, o órgão enviará três remessas do documento com cota única de descontos de 10% (1ª parcela), 7,5% (2ª parcela) e 5% (3ª parcela), com vencimentos em 7 de fevereiro, 8 de março e 7 de abril, respectivamente.

O IPTU deste ano terá correção inflacionária de 6,58%, no valor dos metros quadrados do terreno e da construção. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) foi utilizado para a correção do imposto.

Ainda de acordo com a Sefin, os contribuintes que optarem pelo parcelamento em mais de três parcelas deverão imprimir os boletos no site do órgão. A Secretaria das Finanças informa que não serão enviados boletos para isentos.

Pagamentos parcelados

Os contribuintes que desejam parcelar em até 11 vezes não terão desconto e pagarão parcela mínima de R$ 53,29 com o primeiro vencimento em 7 de fevereiro. As demais parcelas vencerão no quinto dia útil de cada mês. A Sefin informa também que os contribuintes deverão emitir os boletos pela internet ou nos postos de atendimento a partir da quarta parcela.

Número de imóveis

Ao todo, são 585 mil imóveis tributados, sendo 373 mil residenciais, 130 mil não residenciais e 82 mil terrenos. A Sefin informa que 145 mil imóveis terão isenção neste ano, sendo 103 mil isentos só pelo valor de venda (até R$ 65.320,93).

De acordo com o órgão, 147 mil imóveis tributados estão na Regional II, a de maior concentração, e a menor quantidade está localizada na Regional I, com 59 mil imóveis.

Descontos e Formas de Pagamento

- 10% de desconto para cota única com vencimento em 7 de fevereiro

- 7,5% de abatimento para quem pagar até 8 de março

- 5% de desconto para pagamento até 7 de abril

(Descontos concedidos somente para imóveis que não estão com débitos em tributos anteriores)

- Para pagamento parcelado, em até 11 vezes, com parcela mínima de R$53,29 e primeiro vencimento em 7 de fevereiro. As demais parclas vencerão no 5º dia útil do mês. Quem optar pelo parcelamento, receberá os três primeiros boletos (DAM) em casa e deverá emitir os boletos restantes pela internet ou nos postos de atendimento a partir da quarta parcela.

Para mais informações, acesse o site da prefeitura.