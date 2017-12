Boa Vista SCPC trabalha com expectativa de vendas de Natal crescerem 4,2%

14:01 · 22.12.2017 por Estadão Conteúdo

Previsão da Boa Vista SCPC aponta para um crescimento em volume de 4,2% nas vendas de Natal neste ano sobre o ano passado. Com base na previsão da Boa Vista SCPC, a Fecomercio-SP estima que faturamento do varejo neste ano receberá um incremento de R$ 1,9 bilhão em relação a 2016.

No ano passado, segundo a mesma pesquisa da Boa Vista SCPC, o volume de vendas do varejo pela ocasião do Natal sofreu uma queda de 4,8% em relação a 2015. O aumento do ritmo de crescimento das vendas do Natal em 2017, de acordo com a Boa Vista SCPC, segue a tendência das demais datas comemorativas deste ano, que em praticamente todas ocasiões apresentaram aumento das vendas quando comparadas ao ano anterior.