BNDES tem primeira reunião com empresas estaduais de saneamento

19:53 · 16.01.2017 por Redação Diário do Nordeste por Estadão Conteudo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou ter recebido nesta segunda-feira (16) sugestões da Associação Brasileira de Empresas Estaduais de Saneamento (Aesbe) para aperfeiçoamento legal do setor relacionadas à regulação, aspectos ambientais e estruturação de garantias.

A presidente do banco, Maria Silvia, e o presidente da Aesbe, Roberto Tavares, se reuniram na sede do banco, com presidentes de companhias de abastecimento e equipes do BNDES sobre o Programa de Parceria de Investimentos (PPI) do governo federal para o setor de saneamento, que busca a universalização dos serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário.

Na reunião com a diretoria da entidade, que representa empresas de saneamento de 25 Estados, o BNDES informou o andamento do programa, iniciado com o lançamento do edital para pré-qualificação de consultores que participarão da licitação dos estudos técnicos dos projetos em cada estado.

Inicialmente, esses estudos apontarão os modelos de parceria privada potencialmente viáveis em cada Estado, tais como concessões, subconcessões, Parceria Público-Privadas (PPPs) e privatização. Em seguida, com o apoio do BNDES, o Estado selecionará o modelo a ser detalhado para realização da futura licitação.

No mês passado, Maria Silvia afirmou que os primeiros editais para os Estados que aderiram deveriam sair neste mês.