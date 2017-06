BNB regulariza mais de 52 mil operações com produtores rurais

16:05 · 14.06.2017 por Redação Diário do Nordeste

O Banco do Nordeste já renegociou mais de R$ 2,4 bilhões em dívidas rurais com base na Lei 13.340/2016 em área de atuação (Nordeste e norte de Minas Gerais e Espírito Santo). Foram 52 mil operações com produtores rurais regularizadas, de acordo com o BNB.

No Ceará, mais de 9.500 operações foram regularizadas. O total liquidado ou renegociado no Estado chega a R$ 313,4 milhões. Os juros da renegociação variam de 0,5% ao ano, para agricultores familiares, a 3,5% ao ano, para grandes produtores.

A renegociação inclui além dos descontos, a concessão de novo prazo para amortização, com vencimento da primeira parcela em 2021 e da última parcela em novembro de 2030, com processo simplificado de análise da dívida.

Para liquidar ou repactuar suas dívidas, os produtores rurais interessados devem procurar suas agências de relacionamento do Banco do Nordeste.