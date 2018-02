BNB registra lucro de R$ 1,1 bi e cresce 160% em 2017

19:37 · 22.02.2018 / atualizado às 19:48 por Redação Diário do Nordeste

O Banco do Nordeste (BNB) fechou o ano de 2017 com lucro operacional de R$ 1,1 bilhão, o que representou crescimento de 160% em relação ao lucro de 2016, que havia sido de R$ 442,4 milhões. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (22), na sede da instituição, em Fortaleza. As demonstrações da empresa, no entanto, só serão divulgadas nesta sexta-feira (23).

As demonstrações financeiras também incluem o resultado das aplicações de crédito no ano. Ao todo, o BNB contratou R$ 26,4 bilhões, o que representou acréscimo de 19,3% em relação ao exércicio de 2016.

Conforme a instituição, desse montante, R$ 15,97 bilhões foram oriundos do Fundo Constitucional de Financiamentos do Nordeste (FNE), a maior aplicação anual já realizada pelo banco com o recurso, 42,1% superior a do ano anterior.