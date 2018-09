BNB: R$ 5 milhões disponíveis para projetos de inovação

19:53 · 17.09.2018 por Redação Diário do Nordeste

As inscrições podem ser enviadas até 24 de outubro

Recursos do Fundo de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci), não reembolsáveis, estão disponíveis para projetos que transformem ideias inovadoras em negócios de alto impacto. O Banco do Nordeste (BNB) lançou edital de subvenção econômica para inovação em empresas da região.

As inscrições para tentar o acesso aos recursos podem ser feitas até 24 de outubro, na página do BNB na internet.

Podem concorrer micro ou pequenas empresas, com receita operacional bruta ou renda agropecuária bruta auferida no exercício anterior de até R$ 4,8 milhões, que se encontrem sediadas em municípios localizados nos Estados da Região Nordeste, no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo.