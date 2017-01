BNB quer liberar R$ 460 mi para micros e pequenas em 2017

21:19 · 13.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

O Banco do Nordeste tem como meta liberação de R$ 460 milhões para as micros e pequenas empresas no Ceará, segundo o superintendente de Negócios de Varejo e Agronegócio do BNB, Luiz Sérgio Farias Machado. No Nordeste, a previsão fica em torno de R$ 2,46 bilhões, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), além de mais R$ 500 milhões para capital de giro, provenientes de recursos internos do banco.

De acordo com Machado, as taxas de juros ficam em 7,5% ao ano, caso o empresário pague em dia. "Se ele pagar em dia, tem um bônus de adimplência de 15%", explica. Para o Ceará, a taxa é de 9% a. a.. Com o bônus por adimplência, a taxa resulta em algo em torno de 7,65% a. a., segundo ele.

"Se considerarmos a inflação em torno de 6,5%, estamos falando em juros reais para o cliente, para os micros e pequenos, algo em torno de 2%", ressalta o superintendente.

Prazo

Quando se trata de investimento em reforma ou compra de novos equipamentos, o prazo para que as micros e pequenas possam quitar os financiamentos pode chegar a 12 anos. Para capital de giro, o período é de até três meses.

"O banco tem um produto inédito que é o cartão BNB MPE. Ele absorve financiamentos do FNE para aquisição de máquinas e equipamentos", diz Machado.

Ele detalha ainda que o crédito é rotativo. "A medida que o empesário recebe o financiamento e começa a quitar, é gerado um novo limite de acordo com a quantidade que ele for pagando".

Acordo