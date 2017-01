Big Ben encerra operação no Ceará

20:21 · 04.01.2017

A rede de farmácias Big Ben, que pertence a grande empresa de varejo farmacêutico Brasil Pharma, encerrou suas atividades no Ceará nesta terça-feira (03). O Estado mantinha cinco unidades da rede, espalhadas pela Capital.

O setor de marketing da Big Ben confirmou o fechamento das lojas, mas não divulgou o motivo, nem quantas pessoas foram exoneradas e se ainda há pretensão da empresa em voltar a operar no Estado.

A rede farmacêutica operava no Ceará desde 2012. Com sede em Belém do Pará, a Big Ben contava 264 lojas no Norte e Nordeste do País, até dezembro passado, sendo a maior rede de farmácias controlada pela Brasil Pharma.