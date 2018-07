Beach Park investe R$ 1,6 bi em novos hotéis e parque aquático

13:43 · 06.07.2018 / atualizado às 14:13 por Redação Diário do Nordeste

Beach Park receberá novos investimentos

O Beach Park anunciou, nesta sexta-feira (6), que irá investir R$ 1,6 bilhão na construção de novos hotéis e um novo parque aquático. "É um novo momento que vamos viver, em que vamos continuar crescendo. Para isso, precisamos do apoio do governo do Estado e da Prefeitura, pois nós vamos fazer a nossa parte de empresário e todos sabemos e sentimos que ser empresário no Brasil não é fácil. Precisa trabalhar muito e fazer um empreendimento como esse que estamos planejando, precisa de muito trabalho e dedicação", afirmou o empresário Ednilton Soarez.

Segundo o diretor-geral do grupo, Murilo Pascoal, serão construídos dois novos parques temáticos e cinco resorts, com cerca de 2.300 novos apartamentos na praia do Porto das Dunas, ao lado do complexo Mandara. O empreendimento vai gerar 3.500 novos empregos diretos e 10.500 empregos indiretos.

A construção de todo o projeto será dividida em seis fases, ao longo de 15 anos. Na primeira etapa, que tem início em janeiro de 2019 e prazo de conclusão de dois anos e meio, deverão ser entregues o primerio parque temático e o primeiro dos cinco resorts, que serão integrados.

O novo hotel terá a cultura cearense como tema. Além da arquitetura celebrando nosso estado, os hóspedes poderão acompanhar os pescadores voltando do mar com os peixes pela tarde ou as tradicionais rendeiras tecendo os bilrros na beira da praia.

Já o novo parque temático terá um conceito sustentável, com lagos cristalinos, fauna e flora aquática e mergulhos. O local terá número limitado de visitantes diários em 2.500 pessoas por dia.