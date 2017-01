Beach Park atinge marca de um milhão de visitantes

19:42 · 02.01.2017 / atualizado às 19:49

Para comemorar a meta atingida o parque ofereceu um tratamento exclusivo para a “família 1 milhão” ( Foto: Divulgação )

O parque aquático Beach Park alcançou em 2016 a marca de um milhão de visitantes, entrando para uma seleta lista de parques aquáticos ao redor do mundo que atingiram esse número.

Para comemorar a meta atingida o parque ofereceu um tratamento exclusivo para a “família 1 milhão”, que foi presenteada com uma programação especial, com direito ao almoço no Bubble Lounge da Chandon, descanso no Espaço Cabanas e kits com produtos de beach wear das lojas Beach Park.

Os principais estados emissores de turistas ao parque foram São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro e Paraná. Em relação ao ano de 2015, o Beach Park conquistou um aumento de 8% no número de visitantes no parque, com um total de 1.044.087 pessoas em 2016.

O Beach Park divulgou ainda novidades para o verão 2017: um bar com chopp e cerveja da Heineken, nova estrutura à beira mar com diversos serviços, menu e atendimento diferenciado; além de três quadras de Beach Tennis e aluguéis de pranchas de surf e bodyboard; e o espetáculo Ceará Show: o Musical, primeiro musical permanente no estado, que entra para cenário cultural do Ceará, contando e resgatando a cultura do estado.