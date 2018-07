Bazar da Avenida Monsenhor Tabosa terá descontos de até 80%

13:18 · 16.07.2018 / atualizado às 15:28 por Redação Diário do Nordeste

A Avenida Monsenhor Tabosa, corredor turístico e cultural de Fortaleza, receberá na sexta-feira (21) e no sábado (22) a 4º edição do Bazar da Tabosa. A campanha promocional, realizada pela Almont (Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa), oferecerá até 80% de descontos nas mais de 100 lojas credenciadas.

Segundo a presidente da Almont, Márcia Oliveira, o consumidor vai encontrar, nas lojas participantes, além de preços imbatíveis, produtos de qualidade de vários segmentos como bolsas e acessórios, vestuário, calçados e artesanato local.

Durante as compras, o consumidor poderá ainda assistir a uma programação cultural diversificada e desfrutar da boa gastronomia do Estado. Em uma parceria do Bazar da Tabosa com a Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC), cinco renomados chefs levarão ao público pratos conhecidos da culinária cearense.

Programação

Sexta-feira (20)

9h às 20h – Funcionamento das lojas

Sábado (21)

9h às 18h – Funcionamento das lojas