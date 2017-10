Banco dos Brics demite brasileiro que chamou impeachment de golpe

20:45 · 13.10.2017 por Folhapress

O Banco dos Brics comunicou na quinta-feira (12) a demissão do economista brasileiro Paulo Nogueira Batista Jr. da vice-presidência da instituição. Em abril do ano passado, em artigo em "O Globo", Batista Jr. afirmara que o processo que levou ao impeachment de Dilma foi um golpe.

A gota d'agua teria sido um artigo publicado em julho em que atacou o juiz Sérgio Moro, sem nomeá-lo, por ter decidido pela condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre a sentença, o economista escreveu: "É difícil encontrar um documento que sintetize de forma tão perfeita o nosso quadro de decadência moral, intelectual, profissional e política. O juiz bateu recordes de desfaçatez".

Ligado ao PT, Batista Jr. chegou à vice-presidência do New Development Bank (NDB) por indicação da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ele também foi representante do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI) durante a gestão da petista.

Há cerca de dois meses, provocado pelo governo brasileiro, o banco abriu um processo disciplinar para investigar Batista Jr, por artigos publicados pelo economista. O afastamento ocorreu após a abertura de processo que questionava a violação do código de conduta de executivos do banco, que proíbe a manifestação de opinião sobre a política interna dos países membros.

Segundo porta-voz do NDB, o desligamento foi decidido pelo conselho de administração do banco, formado pelos ministros das finanças dos cinco países membros (Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul).

"Um novo vice-presidente do Brasil será indicado em breve", informa o comunicado. A indicação caberá ao Ministério da Fazenda.

Procurado, o economista não foi localizado pela reportagem.

Meirelles

Segundo o ministro Henrique Meirelles, a decisão faz parte de um "processo normal de substituição de executivos", disse ele, nesta sexta-feira (13), em Washington, ao ser questionado sobre o afastamento.

"É uma decisão exclusiva tomada pela diretoria do banco, que é autônoma, e depois simplesmente aprovada em termos finais pela Junta", disse, acrescentando que o banco "teve suas razões, e tudo bem".

O ministro disse que o governo deve ter um novo nome para apresentar para o posto nas próximas duas semanas. "Tão logo tivermos [um nome], anunciaremos."