Banco do Nordeste lança edital de concurso com 700 vagas de níveis médio e superior

12:32 · 14.09.2018 / atualizado às 13:04

O Banco do Nordeste publicou nesta sexta-feira (14), no Diário Oficial da União (DOU), o edital público de seleção de 700 candidatos aos cargos de Analista Bancário (nível médio) e Especialista Técnico - Analista de Sistemas (nível superior). As inscrições serão feitas de 24 de setembro a 15 de outubro de 2018. A previsão de data para a prova é dia 25 de novembro. Veja abaixo o link.

Das 700 vagas disponíveis (200 para nível superior e 500 para nível médio), oito são de preenchimento imediato, incluindo duas para candidatos negros, e as demais serão preenchidas gradativamente com o Plano de Incentivo ao Desligamento (PID) dos empregados da instituição, a ser lançado pelo BNB ainda este ano e com outros desligamentos naturais.

Salários e carga horária

Para o cargo de Analista de Sistema, a remuneração durante o Contrato de Experiência será de R$ 4.941,17. Contudo, após essa fase inicial, há ainda o adicional do exercício de função em comissão, cujo valor não foi divulgado.

Já para o cargo de Analista Bancário 1, o salário inicial é de R$ 2.854,68. Em amos os casos, a jornada é de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Edital

O edital está na página do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe), mesmo site onde podem ser efetuadas as inscrições. Clique aqui para acessar.

Para concorrer ao cargo de Analista Bancário, o candidato deve ter concluído o ensino de nível médio até a data de término da qualificação para a posse, com certificado emitido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo órgão competente.

Já para o cargo de Especialista Técnico - Analista de Sistemas, será necessário que o candidato tenha concluído um dos cursos superiores em nível de graduação, reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC): Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia da Informação, Informática, Sistemas de Informações, Tecnologia da Informação, Processamento de Dados, Segurança da Informação, Tecnologia em Telemática; ou ter concluído qualquer outro curso superior de graduação, reconhecido pelo MEC, desde que tenha concluído também curso de pós-graduação (stricto ou lato sensu) na área de Informática e/ou Segurança da Informação, com carga horária mínima de 360 horas.

Os candidatos poderão realizar as provas em cidades de todos os Estados do Nordeste, além de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Brasília. O Banco do Nordeste possui hoje 292 agências e é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina, com destacada atuação no financiamento de longo prazo e no microcrédito produtivo orientado.