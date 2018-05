Banco do Nordeste e Caixa firmam parceria para compartilhamento da rede de atendimento

13:57 · 10.05.2018 por Redação Diário do Nordeste

Clientes do Banco do Nordeste agora poderão realizar transações bancárias em casas lotéricas. O benefício resulta de parceria entre as instituições, por meio de protocolo de intenções que será assinado pelos presidentes do BNB, Romildo Rolim, e da Caixa, Nelson de Souza.

O compartilhamento abrange os serviços de saque até R$ 1,5 mil, consulta de saldo e pagamento de boletos bancários de clientes do BNB até R$ 700, especialmente para os participantes dos programas de microcrédito urbano e rural, Crediamigo e Agroamigo.

A solenidade acontecerá no Showroom do Banco do Nordeste no Shopping Iguatemi Fortaleza, nesta sexta-feira (11), às 10h. Em seguida, os gestores seguem para a casa lotérica Caçula, dentro do próprio shopping, onde realizarão os saques inaugurais, marcando a implementação da parceria.

O convênio amplia a capacidade de atendimento do Banco do Nordeste, que passa a contar com mais de 13 mil pontos de autoatendimento em todo o país e 5.000 só no Nordeste. Para Romildo Rolim, a parceria fortalece as ações estratégicas do Banco para aumento de capilaridade de atuação e permite que os clientes tenham mais opções e comodidade para efetuar, por exemplo, consultas e saques em terminais extra banco.