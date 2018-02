Balança comercial teve superávit de US$ 2,710 bilhões, diz FGV/Icomex

10:45 · 27.02.2018 por Estadão Conteúdo

O superávit da balança comercial atingiu o montante de US$ 2,710 bilhões em janeiro, resultado ligeiramente inferior ao de janeiro de 2017, quando foi de US$ 2,768 bilhões. Os dados são do Indicador do Comércio Exterior (Icomex), divulgado nesta terça-feira (27) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O resultado, porém, ainda não indica que o comércio exterior este ano terá saldos similares aos de 2017, ressaltou a FGV. A previsão é de um saldo positivo mais baixo da balança comercial, entre US$ 48 bilhões e US$ 52 bilhões.

"As razões são: o maior crescimento no nível de atividade econômica e o menor crescimento nos preços das commodities em 2018 comparado com 2017. Surpresas, no entanto, podem ocorrer. Um saldo maior pode ocorrer com um desempenho mais favorável no volume das commodities e nas exportações de manufaturas, associado ao aumento esperado do comércio mundial em 2018", frisou a FGV, em nota oficial.

O Icomex tem como objetivo contribuir para a avaliação do nível de atividade econômica do País, por meio da análise mais aprofundada dos resultados das importações e exportações.

Em valores, as exportações cresceram 16%, enquanto as importações subiram 14% em janeiro, ante o mesmo mês de 2017. Os preços das exportações aumentaram 11,8% no período, enquanto os das importações subiram 15,4%. Houve aumento nos preços exportados e importados tanto entre commodities quanto entre não commodities. O destaque foi a elevação de 40,1% nos preços das commodities.

O volume de exportações teve expansão de 2%, enquanto o de importações registrou elevação de 1,5%. Em janeiro, a agropecuária liderou o aumento no volume das exportações (45,5%) seguida pela indústria de transformação (2,3%). Entre as importações, houve recuo no volume da agropecuária e extrativa, mas crescimento na indústria de transformação (4,1%).