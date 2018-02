Aumento de preço do GNV na Capital foi causado por reajuste da Petrobras, afirma Cegás

17:26 · 23.02.2018 / atualizado às 21:25

Com a elevação do preço, combustível passou a ser repassado a R$ 2,39 por litro, ante R$ 2,25 do regime anterior ( FOTO: MIGUEL PORTELA )

Consumidores se surpreenderam com o aumento do preço cobrado pelo litro do gás natural veicular (GNV), nesta sexta-feira (23). Em alguns postos da Capital, o valor passou de R$ 2,77 para R$ 3,07, e, de acordo com a Companhia de Gás do Ceará (Cegás), essa mudança representa o último reajuste repassado pela Petrobras, no primeiro dia de fevereiro deste ano.

Segundo nota da Companhia, para os postos de combustível atendidos pela rede de gasodutos em Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Horizonte e Aracati, o aumento foi de 6%, passando R$2,25 para R$ 2,39. No entanto, de acordo com a Cegás, o reajuste só foi sentido agora – 20 dias depois – pelo consumidor porque os postos levam um certo tempo para aplicar os novos regimes, considerando a administração do estoque, adquirido pelo preço anterior.

O Interior, todavia, seguiu a direção contrária, tendo recebido, no último dia 1º, uma redução de 11% no preço do GNV, caindo R$ 2,09 para R$ 1,88 em Canindé, Quixadá, Itapipoca e Itapagé. Segundo a Cegás, essa medida faz parte de uma "política local de incentivo ao consumo de GNV no Interior do Estado".

A matéria foi apurada após denúncia enviada através da ferramenta VC Repórter, pelo What's App – (85) 98948-8712.