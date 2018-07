Atração do Beach Park, 'Vainkará' será inaugurada no sábado (14)

20:28 · 09.07.2018 / atualizado às 20:42 por Redação Diário do Nordeste

O "Vainkará" é a 19ª atração do Beach Park e recebeu investimento de R$ 15 milhões

O Beach Park inaugura, no próximo sábado (14), às 12h, a sua mais nova atração: o "Vainkará". Com 150 metros de descida e paredes de 90 graus, a proposta do brinquedo é proporcionar a sensação de gravidade zero. A novidade é resultado de um investimento de R$ 15 milhões e deve ajudar a impulsionar o crescimento do parque em faturamento e em número de visitantes.

O parque aquático estima um avanço de até 15% no faturamento de 2018 e projeta um fluxo de pessoas pelo menos 5% maior. Com um perfil de visitante basicamente nacional, o Beach Park pretende atrair novos mercados. Os turistas internacionais representam apenas 5% dos visitantes.

No ano passado, o Beach Park recebeu 1.028.785 pessoas e, neste ano, deve ultrapassar um público de 1.080.224 turistas. O "Vainkará" é a 19ª atração do Beach Park.