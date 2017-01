Atividade turística do Ceará cresce 2,4% em novembro ante outubro

09:50 · 12.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

Nos acumulados, de janeiro a novembro do ano passado, o setor de turismo caiu 3,4% e 3,5% nos últimos 12 meses. ( Foto: Tuno Vieira )

O volume de atividades turísticas do Ceará em novembro de 2016 subiu 2,4% em relação a outubro, na série com ajuste sazonal, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já na comparação com o mesmo mês de 2015, o índice caiu 4,3%. Nos acumulados, de janeiro a novembro do ano passado, o setor caiu 3,4% e 3,5% nos últimos 12 meses.

O volume de serviços estadual apresentou pequena queda de 0,3% em novembro ante o mês imediatamente anterior e de 7,1% na comparação com o mesmo mês de 2015, decréscimo que vem se acentuando desde outubro, quando o índice caiu 3,5%, passou para 5,2% em outubro e chegou aos citados 7,1%. De janeiro a novembro de 2016, a queda foi de 2,3% e de 2,7% de novembro de 2015 a novembro de 2016.

No estado, os serviços prestados à família foi o segundo setor que mais decaiu em novembro em relação ao mesmo mês do ano anterior: 15,3%. No acumulado do ano, esse número foi um pouco menor, 12% e nos últimos 12 meses, 11,8%. Atrás dele vem serviços profissionais, administrativos e complementares com 7,2% de redução e serviços de informação e comunicação, que apresentou encolhimento de 3,4%. O setor outros serviços foi o que mais manifestou minoração: 37,4%.

Em âmbito nacional, os serviços tiveram pequena alta de 0,1%. Dos componentes desse índice, todos apresentaram aumento, em novembro na comparação de novembro com outubro de 2016, na série com ajuste sazonal. Serviços prestados à família subiram 0,2%, serviços de informação e comunicação apresentaram incremento de 1,0%, serviços profissionais, administrativos e complementares cresceram 4,9%, transporte, serviços auxiliares de transporte e correio avançaram 0,8% e outros serviços, 3,3%. A atividade turística apresentou pequena alta de 0,5%.