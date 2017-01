Atividade industrial do Brasil atinge menor nível em seis meses

10:45 · 02.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

O PMI foi de 46,2 em novembro a 45,2 em dezembro, com a recessão econômica afetando com força a entrada de novos negócios e a produção e ampliando o cenário de retração do setor — quando o índice fica abaixo de 50 aponta contração.

Em meio a fortes quedas nos volumes de produção e no nível de emprego, a atividade industrial do Brasil atingiu em dezembro o patamar mais fraco em seis meses, de acordo com o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) divulgado nesta segunda-feira (2).

Além da fragilidade econômica, a demanda fraca e as pressões competitivas levaram o nível de novos trabalhos a cair em dezembro com a maior força em seis meses. Os novos pedidos para exportação também apresentaram perdas.