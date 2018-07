Atividade econômica no Ceará cai 1%

11:25 · 16.07.2018 por Redação Diário do Nordeste

Em maio, a atividade econômica no Ceará apresentou queda de 1,00% na comparação com abril. Essa foi a segunda retração mensal consecutiva. Em abril, a atividade medida pelo Índice de Atividade Econômica Regional do Ceará (IBCR-CE) havia caído 0,36% ante março. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (16) pelo Banco Central.

Apesar do resultado, a atividade no Estado apresenta alta de 0,84% no acumulado de janeiro a maio. No Nordeste, o indicador apresentou queda de 1,16% na passagem de abril para maio e de 0,99% no acumulado do ano.

O índice, divulgado mensalmente pelo BC, é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB).