Atividade econômica cresce 0,2% em novembro

10:30 · 12.01.2017 por Redação Diário do Nordeste

Segundo o Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica (PIB Mensal), houve alta de 0,2% no movimento dos negócios em novembro de 2016, já efetuados os devidos ajustes sazonais. Na comparação com novembro de 2015, o recuo na atividade produtiva do país foi de 1,7%. No acumulado do ano até novembro/16, a retração da economia atingiu 3,7%.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, apesar do resultado mensal de novembro de 2016 ter sido positivo, foi insuficiente para compensar a retração de 0,4% verificada em outubro do mesmo ano, deixando o quarto trimestre do ano passado ainda com caráter recessivo.

Pelo lado da oferta agregada, a agropecuária recuou 0,1% em novembro do ano passado, mesmo percentual de recuo observado na indústria. Por outro lado, o setor de serviços cresceu 0,4% em novembro na comparação mensal. No acumulado do ano até novembro, a agropecuária caiu 7,1%, a indústria 4,1% e o setor de serviços 2,5%, sempre em comparação ao período de janeiro a novembro do ano passado.

Do ponto de vista da demanda agregada, o consumo das famílias cresceu 0,1% em novembro. Também as exportações avançaram em novembro: 14,2% em relação a outubro. Já consumo do governo caiu 0,1% em novembro e os investimentos também recuaram 0,7%. Por sua vez as importações caíram 2,2% no penúltimo mês do ano passado. No acumulado do ano até novembro, as variações de cada um dos componentes da demanda agregada foram: consumo das famílias (-4,5%); consumo do governo (-0,7%); investimentos (-11,5%); exportações (+3,6%); importações (-12,0%).