Aracati terá três voos semanais a partir de outubro

21:14 · 17.07.2018 / atualizado às 21:27 por Redação Diário do Nordeste

Anúncio foi feito através do Facebook ( Foto: Natinho Rodrigues )

O terminal aeroportuário do município cearense de Aracati passará a contar com três voos semanais a partir de outubro deste ano, informou na noite desta terça-feira (17) o prefeito de Aracati, Bismarck Maia, em sua conta no Facebook. O secretário do turismo do Estado, Arialdo Pinho, confirmou a novidade e disse que a negociação estava ocorrendo há cerca de três meses.

"Acabo de ser comunicado pelo Governo do Estado, Secretário Arialdo Pinho, que nosso Aracati passará a receber pioneiramente três voos semanais a partir de outubro/18, Recife-Aracati-Recife, pela Azul", comemorou o prefeito da cidade cearense no Facebook.

Bismarck Maia lembra ainda que a capital pernambucana é um hub (centro de distribuição de voos) da Azul.