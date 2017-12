Aneel reduz teto de preço de energia negociada no mercado livre em 2018

15:41 · 21.12.2017 por Estadão Conteúdo

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) fixou em R$ 505 18 o megawatt-hora (MWh) da energia negociada no mercado livre, no qual a geração é adquirida por agentes que estão fora do ambiente regulado de contratação, onde estão os consumidores finais.

O novo teto vai vigorar entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2018. A agência também mexeu com o valor mínimo do chamado Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), fixado em R$ 40,16 por MWh.

Neste ano, a Aneel havia fixado os limites mínimo e máximo do preço da energia no mercado à vista em R$ 33,68 e R$ 533,82, respectivamente.

O cálculo do valor máximo leva em conta os custos variáveis de operação dos empreendimentos termelétricos disponíveis. Já o valor mínimo considera os custos de operação e manutenção das usinas hidrelétricas, bem como os valores referentes à compensação financeira.